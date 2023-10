Medacta lanciert neuartiges Knieimplantat

Hauptsitz der Medizintechnikfirma Medacta in Castel San Pietro (TI).die weltweit erste, für die kinetische Ausrichtung optimierte Femurkomponente für den totalen Knieersatz.

Das Produkte werde sein weltweites Debüt am 2. November auf der Jahrestagung der American Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS) geben, teilteam Montag mit. Das Konzept der kinematischen Ausrichtung (KA) stelle für Patienten, die eine Knie-Totaloperation benötigten, die ursprüngliche, vor der Arthrose bestehende Ausrichtung durch anatomisches Resurfacing wieder her.

Die Freisetzung von Bändern werde minimiert und eine natürlichere Kniekinematik ermöglicht. Das Implantat fühle sich bei täglichen Aktivitäten natürlicher und stabiler an und ahme die Bewegung des gesunden Knies nach, heisst es weiter. headtopics.com