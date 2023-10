Zuger Polizei: Auf ein friedliches miteinander und „Happy Halloween“

Auch unsere Paya und ihre Kolleginnen und Kollegen sind selbstverständlich auf den Strassen, in den Gassen und um die Ecke unterwegs.

Bern: Unbewilligte Demo – Angriffe auf Polizei und SachbeschädigungenIn Bern kam es am Samstagabend im Rahmen einer unbewilligten Demo in der Innenstadt zu Angriffen auf Polizisten. Aufgerufen zur Kundgebung hatte das Bündnis gegen rechts. Weiterlesen ⮕

Deutsche Polizei weist Migranten jetzt schon auf Schweizer Boden abDie deutsche Polizei versucht, Migranten schon vor der Grenze in Basel abzufangen. Ob das Vorgehen tatsächlich effektiv ist, scheint eher fraglich. Weiterlesen ⮕

Überfall auf Israel: Das Kalkül der Terrororganisation geht aufMit dem Überfall auf Israel ist das Kalkül der Terrororganisation aufgegangen. Was bei der jüngsten Attacke auf Israel anders ist als bei früheren Attentaten. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der A13: Auto überschlägt sich auf vereister FahrbahnEin 19-jähriger Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der A13 und überschlägt sich. Alle Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Weiterlesen ⮕

Israels Armee ruft Bevölkerung erneut zur Flucht nach Süd-Gaza auf ++ Weiter Raketenangriffe auf israelische StädteIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Verbotener Handel mit Betäubungsmitteln: Fall vor dem Zuger StrafgerichtDas Zuger Strafgericht befasste sich kürzlich mit einem Fall aus der Kategorie 'verbotener Handel mit Betäubungsmitteln'. Die beiden Beschuldigten sind heute 38 respektive 39 Jahre alt und wurden wegen des Handels mit Betäubungsmitteln angeklagt. Weiterlesen ⮕