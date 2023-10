Vizekanzler Rossi kandidiert für Nachfolge von Walter Thurnherr

der Verwaltung konsequent vorantreiben.» Rossi habe die fachlichen und persönlichen Kompetenzen für die Funktion, schrieb die Partei.kündigte Mitte August seinen Rücktritt an

. Seine Nachfolge wird am 13. Dezember geregelt – am gleichen Tag findet die Gesamterneuerungswahl des Bundesrats statt. Neben Rossi sind laut Medienberichten noch weitere Kandidaten im Gespräch. Beispielsweise denkt Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi über eine Kandidatur nach.

SP will den Sitz des Freiburgers verteidigenIm Schatten der Nachfolgediskussionen für Bundesrat Alain Berset geht fast vergessen: Am 13. Dezember wird die Bundesversammlung auch die Nachfolge des abtretenden Bundeskanzlers Walter Thurnherr wählen. Bei dessen Rücktrittsankündigung hatte einzig die SVP als wählerstärkste Partei einen Anspruch auf den immer mal wieder als «achten Bundesrat» titulierten Posten erhoben. Die anderen Parteien hielten sich mit Ansprüchen bislang zurück. Nun preschen die Grünliberalen vor. Wie sie am Montag mitteilen, hat ihre Fraktion gleichentags ihren Vize-Bundeskanzler Viktor Rossi zur Wahl nominiert. «Ich stehe für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben», wird Rossi in der Mitteilung zitiert. Ross ist seit Mai 2019 Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Würde Rossi im Dezember von der Bundesversammlung gewählt, wäre er der erste Bundeskanzler der Grünliberalen. Nach den Verlusten bei den nationalen Wahlen vor gut einer Woche hatte die GLP zudem erklärt, im Dezember auf eine eigene Kandidatur für den Bundesrat verzichten zu wollen. Bereits seit 2009 ist André Simonazzi neben Rossi zweite Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Der 55-jährige Unterwalliser ist in dieser Funktion auch Bundesratssprecher und tritt damit öfter in der Öffentlichkeit auf als Rossi. Simonazzi gehört der SP an Weiterlesen ⮕

