Glückskette startet Solidaritätskampagne für Opfer im Nahost-Krieg

Dazu trügen auch die ständigen israelischen Luftangriffe bei. So hätten 1,4 Millionen Menschen aus ihren Häusern fliehen müssen, in der Mehrheit Frauen und Kinder. Israel argumentiert, dieMehreren Schweizer Partnerorganisationen der Glückskette ist es nach deren Angaben in den vergangenen Tagen gelungen, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AARGAUERZEITUNG: Die möglichen Folgen eines erweiterten Nahost-KonfliktsDie Weltbank warnt vor den wirtschaftlichen Folgen eines erweiterten Nahost-Konflikts und einem möglichen doppelten Energieschock.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Netanyahu lehnt Waffenruhe im Nahost-Konflikt abDer israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine Waffenruhe im Kampf gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas abgelehnt. Er betonte, dass Israel nicht gegenüber Terrorismus und Barbarei kapitulieren werde.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Die Folgen des Nahost-Konflikts könnten sich wirtschaftlich ausweitenDie Weltbank warnt vor den möglichen Folgen eines doppelten Energieschocks, falls sich der Nahost-Konflikt weiter ausweitet. Eine detaillierte Auswertung der Stimmenzahlen zeigt, dass die Mitte im Kanton St.Gallen einen dritten Sitz gewonnen hätte, wenn sie eine Listenverbindung mit der GLP eingegangen wäre. Trotz der Armut im Kanton verzichtet dieser aus Spargründen auf vielversprechende Maßnahmen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

20MIN: Nahost-Konflikt: Wichtiger Hamas-Kommandant getötetDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Das israelische Militär meldet am Dienstag die Tötung eines wichtigen Kommandanten der Hamas.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Greta Thunberg Antisemitismus-Vorwurf: Luisa Neubauer kritisiert Thunbergs Nahost-PostsDie deutsche Klimaaktivistin distanziert sich von israelfeindlichen Beiträgen auf dem Instagram-Account von Fridays for Future International und kritisiert Greta Thunberg scharf.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Die Folgen des Nahost-Konflikts auf die WeltwirtschaftDie Weltbank warnt vor den möglichen Folgen eines doppelten Energieschocks, falls sich der Nahost-Konflikt weiter ausweitet. Dies würde auf eine Weltwirtschaft treffen, die den Schock durch den Ukraine-Krieg noch nicht überwunden hat.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕