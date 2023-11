Andreas Gabalier trauert um einen seiner engsten Freunde

Zu einem Bild, das Andreas Gabalier gemeinsam mit dem verstorbenen Michael Pachleitner zeigt, schrieb der Musiker: «In tiefer Verbundenheit zu dir und deiner Familie, lieber Michi Pachleitner, bedanke ich mich für unsere herzliche Freund- und Geschäftspartnerschaft und werde dich mein Leben lang in lieber Erinnerung behalten! Ruhe in Frieden. Dein Werk bleibt.»verstarb Pachleitner im Alter von 63 Jahren an einer «heimtückischen Krankheit».

Der Gabalier-Partner war ein erfolgreicher Unternehmer. Schon mit 24 Jahren übernahm er das Familienunternehmen MPG GmbH und wurde damit international erfolgreich. Heute umfasst die Michael-Pachleitner-Group rund 2500 Beschäftigte. Der Unternehmer sei «friedlich im Kreise seiner Familie in Graz verstorben», gab die MPG am Dienstag bekannt.Jüngst drückte Beatrice Egli in ihrer TV-Show Andreas Gabalier einen Schmatzer auf die Wange, Liebesgerüchte entstanden. blue News hat Gabalier nach seinem Verhältnis zur Schlagersängerin gefragt – und wie er das Schweizer Publikum findet.

