Frankreich und England bereiten sich auf stürmische Nacht vor

Betroffene Gemeinden verstärkten gemäss Darmanin etwa Dämme mit Sandsäcken oder bauten zusätzliche Barrikaden in Küstennähe auf. Das Orkantief «Emir» (international «Ciaràn») soll ab dem Abend auf die französische Atlantik- und die englische Südküste treffen. Der französische Wetterdienst «Météo France» erwartet in der Nacht auf Donnerstag Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Kilometern pro Stunde.

Die Fährgesellschaft Condor hat bereits ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Grossbritannien für Mittwoch und Donnerstag gestrichen. Das Unternehmen DFDS sagte Fahrten zwischen dem französischen Dieppe und dem englischen Newhaven ab. Auch der regionale Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire soll teilweise ab dem späten Abend und am Donnerstag eingestellt werden.

England warnt vor herumfliegenden TrümmernIn Grossbritannien werden laut britischem Wetterdienst Met Office Windgeschwindigkeiten von knapp 140 Kilometern pro Stunde erwartet. Meteorologen warnten für Donnerstag vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile, abgedeckte Dächer, heruntergerissene Stromkabel und umstürzende Bäume. Betroffen sind demnach vor allem Küstengebiete im Südwesten und Südosten Englands.

Für grosse Teile Südenglands, Wales und Schottlands waren Wetterwarnungen für Starkregen ausgegeben worden. Auch an der belgischen und niederländischen Nordseeküste sind im weiteren Verlauf noch Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich.

