EU regelt Asylfrage neu

Die EU regelt die Asylfrage neu. Geplant sind verschärfte Regeln im Asylverfahren mit Auffanglagern an den Aussengrenzen. Die deutschen Grünen tun sich schwer mit dem Kompromiss Erklärtes Ziel ist die Eindämmung der illegalen Migration. Die Verfahren an den EU-Aussengrenzen sollen vereinheitlicht werden. Für Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten, wird es deutlich schwerer werden, Asyl in der EU zu erhalten.

Bis eine Entscheidung im Verfahren fällt, sollen die Betroffenen in Auffanglagern untergebracht werden, deren Bedingungen haftähnlich sein werden. Deutschland hatte sich vergeblich gegen den letzten Punkt gewehrt und gefordert, Familien mit Kindern seien von dem Verfahren auszunehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete das Ergebnis im Gesamten dennoch als Erleichterung für sein Land. Eine gewisse Unzufriedenheit herrscht hingegen bei den Grünen in Deutschland. Die Einigung enthalte «schmerzhafte Punkte». Eine Lösung müsse nicht nur die Herausforderung der Migration angehen, sondern auch den «humanitären Ansprüchen» gerecht werde





Kolumbien : «Hätte ich mich an die Regeln gehalten, würde ich bei Reichen Geschirr spülen»Die Wahl der Afrokolumbianerin Francia Márquez zur Vizepräsidentin ihres Landes war eine Sensation. Ein Jahr danach ist sie ernüchtert vom Amt und besorgt über die kriminelle Gewalt. Eine Begegnung.

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Lockerung der Regeln für KriegsmaterialexporteDas Parlament lockert die Regeln für einige Kriegsmaterialexporte, während für die Ukraine nach Lösungen gesucht werden muss. Die Voraussetzungen dafür sind schwierig. Die Mitte-Partei stimmt für die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes, während die Initianten ihr Volksbegehren zurückziehen.

Die Super League verabschiedet sich in die WinterpauseBeim FCZ knisterts, der FCB hofft – und bei YB ist einer sauer. Willkommen beim Fussball-Talk! Ein ersatzgeschwächter FC Basel feiert einen Dreier beim FC Luzern.

Schweizer Auswanderer auf Mallorca: Die heile Welt und die andere SeiteEin Schweizer Auswanderer auf Mallorca erzählt von seinem Leben auf der Insel und zeigt seine Unterstützung für örtliche Tierheime. Doch es gibt noch eine andere Seite in seinem Leben.

