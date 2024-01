Enghouse übernimmt das Mediasite-Geschäft von Sonic Foundry

(TSX: ENGH) („Enghouse") und Sonic Foundry, Inc. (OTC: SOFO) gaben gemeinsam bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Enghouse das Mediasite-Geschäft von Sonic Foundry übernehmen wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sonic Foundry die Vermögenswerte seines Mediasite-Geschäfts einschließlich seiner japanischen und niederländischen Tochtergesellschaften für 15,5 Millionen US-Dollar in bar verkaufen (vorbehaltlich bestimmter Preisanpassungen).

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von Sonic Foundry und bestimmten üblichen Abschlussbedingungen. Der Vorstand von Sonic Foundry, die leitenden Angestellten und ein Großaktionär (die zusammen etwa 48 % der ausstehenden Stammaktien besitzen) haben mit Enghouse Unterstützungsvereinbarungen getroffen und sich verpflichtet, für die Transaktion zu stimmen. Es wird derzeit erwartet, dass die Übernahme im ersten Quartal 2024 abgeschlossen wird





