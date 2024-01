Small und Mid Caps leiden unter Corona

Es ist kein Geheimnis, dass sich Small und Mid Caps seit Corona deutlich schwächer entwickelt haben als breitere Indizes. Während der Large-Cap-Index STOXX 50 in den vergangenen zwei Jahren 17 Prozent zulegen konnte, büssten europäische Nebenwerte 11 Prozent ein.

Von Birgitte Olsen, Head Portfolio Management Aktien Europa/Schweiz, Bellevue Asset Management Der Krieg in der Ukraine, die zwischenzeitlich hohe Inflation und der historisch starke Zinsanstieg haben die Aktienmärkte insgesamt in einen Risk-off-Modus versetzt. Small und Mid Caps bekamen die Auswirkungen besonders deutlich zu spüren. Sie wurden massiv abverkauft. In Krisenzeiten leiden sie aufgrund ihrer geringeren Liquidität und dem erschwerten Zugang zu Kapital überdurchschnittlich stark. Die Bewertungsniveaus sind daher historisch niedrig wie zuletzt während der grossen Finanzkrise Ende 2008. Aktuell werden Small und Mid Caps sogar mit einem Abschlag gegenüber Large Caps gehandelt. Das spricht dafür, dass bereits eine Menge Pessimismus eingepreist is





