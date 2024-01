Steve Varsano: Der Mann, der Geschäftsreiseflugzeuge verkauft und auf Social Media erfolgreich ist

Steve Varsano erreicht auf Social Media ein Millionenpublikum. Sein Geld verdient er aber mit dem Verkauf von Geschäftsreiseflugzeugen. aeroTELEGRAPH hat mit Mr. Businessjet gesprochen.Er ist Mr. Businessjet. Steve Varsano verkauft seit Jahrzehnten Geschäftsreiseflugzeuge an die Schönen und vor allem Reichen dieser Welt. Niemand ist so bekannt wie der 67-jährige Amerikaner, auch dank Social Media. Sein Tiktok-Kanal TheJetBusiness hat 1,1 Millionen Follower.

Clips, wie er einem 22-Jährigen einen Businessjet im Wert von 70 Millionen Dollar verkauft, werden 28 Millionen Mal geklickt. Varsano versteht es, den Deal in den sozialen Medien so erscheinen zu lassen, als würde es um den Kauf eines neuen Smartphones gehen. Mr. Businessjet stellt seinen Kunden ein paar einfache Fragen: mit wie vielen Leuten bist du unterwegs, welche Distanzen legst du zurück und die Gretchen-Frage, wie hoch ist dein Budget? Nebenbei trägt er auf einer raumfüllenden Videowand die Antworten ein und noch bevor sie ihren Satz beendet haben, präsentiert er das passende Flugzeu





