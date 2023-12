Eine rettende Erscheinung auf dem Weihnachtsmarkt

Als ich, eine alleinerziehende ukrainische Mutter, es nicht mehr aushielt, habe ich auf einmal nichts mehr gespürt. Ich war innerlich tot – bis ich auf einem Weihnachts­markt diese rettende Erscheinung sah.Viele hoffen in der Weihnachtszeit auf ein Licht in dunkler Zeit, auf ein Zeichen der Hoffnung. Und manchen erscheint es tatsächlich.Das Jahr endet nicht so, wie ich geplant habe. Nicht so, wie ich und viele meiner ukrainischen Landsleute es sich erträumt haben. Es endet schrecklich.

Der Krieg in der Heimat dauert an. Das Sterben und Morden geht weiter. Dazu kommt hier, in dem Land, das mich und meine Tochter mit offenen Armen aufnahm und uns Schutz bietet, die Inflation, die unaufhörlich steigenden Preise für Energie, Lebensmittel, Wohnung. Alle sind davon betroffen, aber ich frage mich immer häufiger und immer ernsthafter, ob ich so weiterleben kan





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ferien mit der Mutter: Eine gute Idee auch im ErwachsenenalterUnsere Autorin machte es nicht zum ersten Mal: Ferien mit ihrer Mutter – und erzählt uns, warum das auch im Erwachsenenalter eine gute Idee ist.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Wie ein Gaming-Keyboard die Büro-Tastatur ersetzt hatDer Autor hat bisher zwei Tastaturen genutzt: Eine fürs Büro, eine fürs Gaming. Bis die eine Tastatur kam, sie alle zu knechten.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Zeitstrafen im Fussball: Eine mögliche Regel-RevolutionDie Regelhüter des Fussballs wollen Zeitstrafen einführen. Was das für den Sport bedeuten würde, welcher Problematik man damit ein Ende setzen könnte und welche neuen Regeln sonst noch im Raum stehen.

Herkunft: Blick_Sport - 🏆 19. / 63 Weiterlesen »

Skilegende Bode Miller: «Der Tod meiner Tochter hinterliess eine Wunde, die nie mehr heilen wird»Keiner fuhr spektakulärer als er und keiner lebte neben der Piste intensiver. Doch Bode Miller kennt auch die Schattenseiten. 2018 starb seine Tochter.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Bundesratssitz der SP: «Jon Pult wird von den bäuerlichen Vertretern kaum eine Stimme erhalten»Im Rennen um die Nachfolge von Alain Berset liegt das Momentum beim Basler Beat Jans. Das liegt aber auch an seinem direkten Gegner.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

La Maison de Tara: Eine Alternative zum SpitalaufenthaltWenn das Licht des Lebens erlischt, möchten viele Menschen ihre letzten Tage zuhause verbringen. "La Maison de Tara" in Genf bietet eine Alternative zu einem Spitalaufenthalt, wenn ein Aufenthalt zu Hause nicht mehr möglich ist.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »