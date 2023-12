Vermögensverwaltung in der Schweiz: Herausforderungen und Chancen

Der Vermögensverwaltung sind schwierige Zeiten nicht fremd. Die Erfüllung hoher Kundenerwartungen und die Anpassung an sich ständig ändernde Vorschriften sind permanente Pendenzen. Zudem sieht sich die Branche mit neuen Hindernissen konfrontiert, dazu gehören geopolitische Risiken, höhere Zinssätze und die Inflation. Diese Bedenken entstehen vor dem Hintergrund eines Wettlaufs zwischen den Schweizer Finanzinstituten um die Erschliessung eines wachsenden Vermögensschatzes.

Die Zahl der Schweizer High-Net-Worth-Individuals (HNWI) dürfte laut dem «Global Wealth Report 2023» von UBS bis 2027 um mehr als 430'000 Personen und damit um 39 Prozent zunehmen. Laut VisualCapitalist hat die Schweiz im vergangenen Jahr mehr als 1'800 Millionäre aus dem Ausland angezogen. Vermögensverwalter müssen aus diesem neuen Goldrausch Kapital schlagen, auch wenn dies die Bewältigung sowohl alter als auch neuer Herausforderungen erforder





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Debatte über Mobilität in der SchweizDie Züge sind überfüllt und es staut zunehmend auf den Hauptverkehrsachsen. Welche Änderungen braucht es, um die Mobilität in der Schweiz zu verbessern? Dieser Frage widmeten sich die «Arena»-Gäste. Konsens? Fehlanzeige.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Immer mehr unbesetzte Stellen und Teilzeitarbeit in der SchweizIn der Schweizer Wirtschaft sind immer mehr Stellen unbesetzt und immer mehr Menschen arbeiten in Teilzeit. Dies könnte mit Steueränderungen zusammenhängen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Neue Ausgangsmaterialien für Pflanzenkohle in der Schweiz erlaubtVerordnung angepasst - Neue Möglichkeiten: Pflanzenkohle nicht mehr nur aus Holz: Es darf in der Schweiz nicht mehr nur naturbelassenes Holz zu Pflanzenkohle pyrolysiert werden. Das kann ein Risiko sein. Der Fachmann rät, beim Kauf kritisch zu sein.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweiz verliert in Englischkenntnissen an BodenEine weltweite Rangliste der Englischkenntnisse zeigt, dass die Schweiz zunehmend an Boden verliert. Doch die Festlegung eines nationalen Sprachniveaus ist nicht einfach. Was für und was gegen die (angebliche) Schweizer Englisch-Misere spricht.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Die Superreichen in der Schweiz besitzen 795 Milliarden FrankenGemäss der BILANZ-Reichstenliste besitzen die Superreichen im Jahr 2023 sage und schreibe 795’025’000’000 Franken. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung des Gesamtvermögens fort – bereits 2022 war erstmals seit den Jahren der Finanzkrise 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeichnen.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »