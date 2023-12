Ferien mit der Mutter: Eine gute Idee auch im Erwachsenenalter

Als Kind getrennter Eltern gewöhnte ich mir schon als Jugendliche an, jeweils entweder mit meinem Vater oder meiner Mutter in die Ferien zu fahren. Was damals Normalität war, entwickelte sich mit den Jahren zu einer speziellen Auszeit, besonders mit meiner Mutter. Da sie nicht zu den Damen gehört, die gerne allein etwas unternehmen, haben wir die Tradition beibehalten und gönnen uns regelmässig gemeinsame Ferien.

Vor ein paar Jahren kamen noch die Kinder mit, was sich für mich kaum wie Ferien anfühlte. Das hatte den Vorteil, dass die Nonna ab und zu auf die Kinder aufpasste, und mein Mann und ich wieder einmal ein Tête-à-Tête geniessen konnten. Win-Win-Win (das dritte Win ist das der Grossmutter, die ihre Enkel kaum je so intensiv erleben durfte wie während der Ferien





