Einbruch in Magden: Polizei stoppt Verdächtige

Magden, 5. März 2023, 1.12 Uhr: Ein Mann meldet dem Notruf, dass bei seinem Nachbarn drei Personen mit Taschenlampen ums Haus schleichen. Fünf Patrouillen werden aufgeboten, zwei von der Kantonspolizei, eine von der Regionalpolizei und zwei des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit.

An der Medienkonferenz «Sicherheit Aargau», an der Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstaatsanwaltschaft über ihre Tätigkeiten im 2023 informierten, schilderten Behördenvertreter anhand dieses realen Beispiels ihre Zusammenarbeit. Zurück nach Magden: «Die Täter konnten sich durch eine unverschlossene Haustüre Zugang zum Einfamilienhaus verschaffen und haben einen Fahrzeugschlüssel entwendet», erklärt Markus Gisin, Abteilungschef Kriminalpolizei. Mit dem Auto der Familie fuhren sie davon.Die Polizei konnte zwei Personen in dem gestohlenen Auto anhalten, einen weiteren Verdächtigen in einem Fahrzeug mit französischen Kontrollschilder





AargauerZeitung » / 🏆 45. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Basel-Stadt setzt sich für Gleichstellung von Transmenschen und non-binären Personen einDer Kanton Basel-Stadt plant ein neues Gesetz zur Gleichstellung von Transmenschen, intergeschlechtlichen und non-binären Personen. Es wird diskutiert, ob dies notwendig ist und ob Frauen dadurch benachteiligt werden.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Sichtbehinderung wegen Kartons: Polizei stoppt AutofahrerAm Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr hielt die Stadtpolizei St.Gallen einen Autofahrer an, welcher mit einer sichtbehindernden und ungenügend gesicherten Ladung unterwegs war. Der Mann beabsichtigte zwei Kartons zu transportieren. Aufgrund der Länge der Ladung ragte diese von der Rückbank bis zur Frontscheibe des Fahrzeuges und erschwerte die seitliche Sicht, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Bei einem Bremsmanöver verrutschte die ungenügend gesicherte Ladung zudem und beschädigte den Innenspiegel.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Polizei hält gleich vier Autos mit vereisten Scheiben anDie Stadtpolizei hat seit Freitagabend gleich vier Autofahrer angehalten, die mit vereisten Scheiben und stark eingeschränktem Sichtfeld unterwegs waren. Teilweise hatten die Personen auch Schnee auf dem Autodach. Sie werden durch die Polizei zur Anzeige gebracht. In ihrer Mitteilung weist die Stadtpolizei darauf hin, dass vereiste Front- und Seitenscheiben sehr gefährlich sind, da sie das Sichtfeld einschränken und es so zu Unfällen kommen kann.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Dachstockbrand im MuseumsquartierAm frühen Freitagabend ist an der Blumenaustrasse im St.Galler Museumsquartier ein Dachstockbrand ausgebrochen. Der Alarm sei gegen 16.15 Uhr eingegangen, sagt Fabienne Schenk, Mediensprecherin der St.Galler Stadtpolizei, auf Anfrage. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie Rauch aus dem Mehrfamilienhaus dringen, später seien auch Flammen zu sehen gewesen, so Fabienne Schenk. Nach ersten Angaben befanden sich keine Personen in der Wohnung, und es gab offenbar auch keine Verletzten. Fünf Personen mussten jedoch aus der Liegenschaft evakuiert werden.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Sechs Köpfe, sechs Knacknüsse: Bekannte Personen aus der Region St.Gallen sagen, was sie 2024 beschäftigen wirdSechs bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Kirche und Kultur erzählen, welche Herausforderungen ihnen 2024 bevorstehen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Demo in Basel verläuft friedlichNach dem Ende der Demo zeigen sich die Organisatoren zufrieden. Man habe gute Rückmeldungen von den Teilnehmenden über die gute Organisation und den friedlichen Verlauf. Zudem sei man froh, dass sich die Polizei im Hintergrund gehalten hat. Diese zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem Verlauf der Demo. Die Kleber an den Fenstern der Basler Starbucksfiliale wurden bereits entfernt. Die Shuttlebusse haben Basel verlassen und diverse Demonstrierende kehren noch ein. Wir beenden damit die Berichterstattung im Live-Ticker und bedanken uns fürs Interesse. Demnächst folgt auf baz.ch eine Reportage von der Kundgebung. Bis auf ein paar wenige Personen haben die meisten Demo-Teilnehmer die Kaserne verlassen. Soundwagen und Infozelt stehen noch – es werden noch vereinzelt Parolen skandiert. Die Demo verlief ohne Zwischenfälle. Trams fahren wieder

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »