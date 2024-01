Polizei hält gleich vier Autos mit vereisten Scheiben an

Die Stadtpolizei hat seit Freitagabend gleich vier Autofahrer angehalten, die mit vereisten Scheiben und stark eingeschränktem Sichtfeld unterwegs waren. Teilweise hatten die Personen auch Schnee auf dem Autodach. Sie werden durch die Polizei zur Anzeige gebracht. In ihrer Mitteilung weist die Stadtpolizei darauf hin, dass vereiste Front- und Seitenscheiben sehr gefährlich sind, da sie das Sichtfeld einschränken und es so zu Unfällen kommen kann.





Wegen Konflikten, Vermissten und Betrunkenen: Stadtpolizei rückte 12 Mal ausPatrouillen der Stadtpolizei St.Gallen rückten seit Montagmittag zwölf Mal aus, da sie um Hilfe gebeten wurden. Drei Mal benötigten Personen Hilfe wegen Konflikten bei sich zu Hause, sechs Mal wurden Personen kurzzeitig vermisst, zwei Mal benötigten stark betrunkene Personen Hilfe und ein Mal rückte eine Patrouille wegen einer renitenten Person in einer Notfallaufnahme aus. In allen Fällen konnten die Situationen ohne weitere polizeiliche Massnahmen geklärt werden, wie die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Sichtbehinderung wegen Kartons: Polizei stoppt AutofahrerAm Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr hielt die Stadtpolizei St.Gallen einen Autofahrer an, welcher mit einer sichtbehindernden und ungenügend gesicherten Ladung unterwegs war. Der Mann beabsichtigte zwei Kartons zu transportieren. Aufgrund der Länge der Ladung ragte diese von der Rückbank bis zur Frontscheibe des Fahrzeuges und erschwerte die seitliche Sicht, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Bei einem Bremsmanöver verrutschte die ungenügend gesicherte Ladung zudem und beschädigte den Innenspiegel.

Dachstockbrand im MuseumsquartierAm frühen Freitagabend ist an der Blumenaustrasse im St.Galler Museumsquartier ein Dachstockbrand ausgebrochen. Der Alarm sei gegen 16.15 Uhr eingegangen, sagt Fabienne Schenk, Mediensprecherin der St.Galler Stadtpolizei, auf Anfrage. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie Rauch aus dem Mehrfamilienhaus dringen, später seien auch Flammen zu sehen gewesen, so Fabienne Schenk. Nach ersten Angaben befanden sich keine Personen in der Wohnung, und es gab offenbar auch keine Verletzten. Fünf Personen mussten jedoch aus der Liegenschaft evakuiert werden.

24-Jähriger beschimpft und bedroht Polizisten am St.Galler HauptbahnhofAm Montagnachmittag musste die St.Galler Stadtpolizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen beim Hauptbahnhof ausrücken. Wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst, widersetze sich dabei eine Person den polizeilichen Anordnungen und wollte sich nicht kontrollieren lassen. Zudem habe der 24-jährige Mann die Polizisten mehrmals beschimpft und Drohungen gegen sie ausgesprochen. Der Schweizer sei auf den Polizeiposten gebracht worden. Wie es im Communiqué weiter heisst, beruhigte er sich nach kurzer Zeit und wurde zur Angelegenheit einvernommen.

