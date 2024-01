Sechs Köpfe, sechs Knacknüsse: Bekannte Personen aus der Region St.Gallen sagen, was sie 2024 beschäftigen wird

Das Jahr 2023 ist bald Geschichte. Sechs bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Kirche und Kultur erzählen, welche Herausforderungen ihnen 2024 bevorstehen. Mein wichtigstes Ziel 2024 ist die Handball-Heim-EM, die im November und Dezember stattfindet. Weil die Schweiz die Frauen-Europameisterschaft zusammen mit Österreich und Ungarn austrägt, ist unser Team bereits gesetzt. Welche 18 Spielerinnen für das Schweizer A-Nationalteam aufgeboten werden, entscheidet sich aber erst noch.

Ich bin hochmotiviert und will zeigen, was ich kann. Ich werde dementsprechend neben meinem Studium zur Primarlehrerin viel trainieren, vor allem im athletischen Bereich. Mit jedem Training und mit jedem Spiel für mein Stammteam, den LC Brühl, will ich noch besser werden. Wichtig bei der Vorbereitung auf die EM ist zuvor eine gute Saison mit den Brühlerinnen. Ich bin sehr gespannt, wie wir an der EM abschneiden werden





