Ausländische Einkünfte in Thailand sollen ab 2024 besteuert werden

Ab dem 1. Januar 2024 sollen ausländische Einkünfte in Thailand besteuert werden. Die Reform könnte für die rund 6000 Schweizer:innen, die in Thailand im Ruhestand sind, erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Doch sind noch einige Fragen offen.Hat einen Master-Abschluss in Sprachen und internationalem Handel. Arbeitete 8 Jahre lang als persönliche Assistentin des Generaldirektors der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG).

Da ich selbst auch ausgewandert bin, kann ich Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer recht gut verstehen.Thailand ist bei Rentner:innen nicht nur wegen des entspannten Lebensstils und der tiefen Lebenskosten beliebt, sondern auch wegen der Steuervorteile, die es bietet. In der aktuellen Praxis werden im Ausland erzielte Einkünfte nämlich nur dann besteuert, wenn sie in demselben Steuerjahr, in dem sie erzielt wurden, nach Thailand überwiesen werden. Mit anderen Worten: Eine Rente, die 2022 oder früher in der Schweiz bezogen wurde, ist steuerfrei, wenn sie erst 2023 auf ein Konto in Thailand überwiesen wird





