Silvester in Norwegen: Truthahn und gepökelte Rippchen

In einer Serie von finews.ch berichten verschiedene Fondsmanagerinnen und -manager aus ihrer Heimat- oder Lieblingsstadt und verraten dabei, was bei ihnen an Silvester Brauch ist. Diesmal geht die Reise nach Norwegen. Von Rune Sand, Portfolio Manager Global Health Care DNB Asset Management Folgt man den Ergebnissen einer Umfrage, so essen 34 Prozent der Norweger Truthahn am Silvesterabend. Damit ist Truthahn bei weitem die häufigste an Silvester verspeiste Zutat in Norwegen.

An zweiter Stelle kommt «pinnekjøtt», gepökelte Rippchen, meist vom Lamm. Dieses Gericht ist eher an Weihnachten verbreitet, findet aber auch zu Silvester seine Liebhaber. An Neujahr ist es eine Tradition, ähnlich beliebt das Bleigiessen in der Schweiz, Milchreis zuzubereiten und eine Mandel darin zu verstecken. Die Speise soll dem Essenden ein süsses Jahr bescheren. Versteckte Mandel als Jackpot Rune Sand (Bild: DNB) Wer dann noch auf die im Milchreis versteckte Mandel stösst, hat den Jackpot geknackt: ein glückliches Jahr mit viel Reichtum und Gesundheit liegt vor ih





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Partys, Gänge-Menüs und lokale Traditionen: Das läuft an Silvester in St.Gallen und der RegionDie Optionen, ins neue Jahr zu starten, sind auch heuer vielfältig. Für Partygängerinnen, Feinschmecker und Römpeltanz ist einiges dabei. Ein Überblick über das Silvesterangebot.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Nancy Faeser warnt vor Häuserkampf zu Silvester: «Sinnlose Gewalt, blinde Wut»Die deutsche Innenministerin warnt vor Gewalt und Ausnahmezuständen zu Silvester. Kritik wird geäußert, dass keine Konsequenzen aus vergangenen Krawallen gezogen wurden.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Action, Party oder Tipps für die ganze Familie: Das läuft in der Region zwischen Weihnachten und SilvesterDie Vorweihnachtszeit ist stressig. Die Tage danach eher nicht. Damit Ihnen die Decke in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nicht auf den Kopf fällt, haben wir für Sie ein paar Tipps für Freizeit- Silvesteraktivitäten zusammengestellt. Bewegung ist gut. Das denken sich auch die Organisatoren des Family Day in Lenzburg. Während zweier Stunden kann sich die ganze Familie am 26., 27., 28. Dezember und 2. Januar im Traitafina Turnzentrum Aargau, dem grössten Turn- und Bewegungsparadies der Schweiz, austoben. Wichtig: Turn- und Sportkleider mitnehmen!gibt es die Möglichkeit, Eisstockschiessen zu spielen. Der Volkssport spielt sich ähnlich wie Curling – nur muss man hier die Eisstöcke möglichst nah an die Daube schiessen und nicht in einem Kreis unterbringen

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Rituale im Alltag: Sicherheit, Orientierung und GeborgenheitDer Dezember ist ein Monat voller Rituale: Chlausentag, vier Adventssonntage, Weihnachten und Silvester. Nicht alle aber mögen diese Rituale. Für viele sind sie mit Stress und Streitigkeiten verbunden – gerade Weihnachten. Es gibt aber auch Alltagsrituale, die uns heute oft mehr helfen als religiöse Rituale. Wir brauchen Rituale, weil sie uns Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit geben.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Partys, Gänge-Menüs und lokale Traditionen: Das läuft an Silvester in St.Gallen und der RegionDie Optionen, ins neue Jahr zu starten, sind auch heuer vielfältig. Für Partygängerinnen, Feinschmecker und Römpeltanz ist einiges dabei. Ein Überblick über das Silvesterangebot.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Nancy Faeser warnt vor Häuserkampf zu Silvester: «Sinnlose Gewalt, blinde Wut»Die deutsche Innenministerin warnt vor Gewalt und Ausnahmezuständen zu Silvester. Kritik wird geäußert, dass keine Konsequenzen aus vergangenen Krawallen gezogen wurden.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »