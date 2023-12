Schweiz trifft bei Euro 2024 auf Ungarn, Schottland und Deutschland

Die Schweiz trifft an der Euro 2024 auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Der Glücksgriff in der Gruppe A mit dem Gastgeber löst bei Murat Yakin (49) viel Zuversicht aus. Die Deutschen selber freuen sich mit gemischten Gefühlen auf Captain Granit Xhaka.Herzklopfen in Hamburg. Showdown zur EM-Gruppenauslosung auf der glanzvollen Bühne der Elbphilharmonie.

Der weltberühmte und imposante Konzertpalast am Hafen hat sich für den formalen Euro-Kickoff im Namen von Gastgeber Deutschland dezent dekoriert. Bescheiden leuchten die Scheinwerfer auf den grossen verschneiten EM-Ball – während am Horizont die Sonne verschleiert hinter der mächtigen Elbe verschwindet. Am Fusse der Elphi das Blitzgewitter der Fotografen und Fans. Der rote Teppich dient dem Defilee der stolzen Delegationen – angeführt von ihren Nationaltrainern. Wie die Spanier mit Luis de la Fuente, die Engländer mit Gareth Southgate, oder die Italiener mit Luciano Spallett





Schweiz qualifiziert sich für EM 2024 trotz enttäuschender QualifikationDie Schweiz hat sich für die EM 2024 qualifiziert, obwohl die Qualifikation enttäuschend verlief. Ein Blick in die Statistik zeigt jedoch, dass die Kampagne der Schweiz nicht so schlecht war, wie vielerorts angenommen.

Elektroautos sind in der Schweiz ab 2024 nicht mehr steuerbefreitWer ein Elektroauto besitzt, muss ab 1. Januar dafür eine Automobilsteuer bezahlen. Der Bundesrat…

Elektroautos sind in der Schweiz ab 2024 nicht mehr steuerbefreitWer ein Elektroauto besitzt, muss ab 1. Januar dafür eine Automobilsteuer bezahlen – eine seit 1997 geltende Steuerbefreiung für Elektroautos wird aufgehoben.

UBS erhöht Wirtschaftsprognose 2024 für die SchweizIm kommenden Jahr dürfte die Schweizer Wirtschaft zwar etwas schneller wachsen. Doch dürfte das Wachstum in den kommenden Quartalen wie im zu Ende gehenden Jahr unterdurchschnittlich bleiben.

Elektroautos ab 2024 in der Schweiz nicht mehr steuerbefreitWer ein Elektroauto besitzt, muss ab 1. Januar dafür eine Automobilsteuer bezahlen. Der Bundesrat hat beschlossen, die seit 1997 geltende Steuerbefreiung für Elektroautos aufzuheben.

Umfrage: 2024 erneut kein Reallohnzuwachs in der Schweiz zu erwartenAuch im nächsten Jahr dürfte die Kaufkraft in der Schweiz unter Druck bleiben.

