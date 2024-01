Kanton Zürich: Cloud wird zum Sachzwang und Erfolgsfaktor

Bei Diskussionen um die IT-Infrastrukturen kantonaler oder kantonsnaher Einrichtungen, wird oft die Aussage getroffen, dass diese ja veraltet und verstaubt wären. Überhaupt wird oft gefragt, wo diese oft genannte «Digitalisierung» und der damit verbunden Digitale Wandel überhaupt stattfinde. Dass dies auch anders geht und ein Kanton zum digitalen Vorreiter werden kann, beweist das Amt für Informatik (AFI) des Kantons Zürich mit seinem CIO Hansruedi Born.

Ganz in diesem Sinne, stellte Born vor wenigen Monaten in einem Interview klar: «Die Cloud wird zum Sachzwang und Erfolgsfaktor, auch für den öffentlichen Sektor». Hinter diesen Worten steckt die Gewissheit, dass der Faktor «Cloud» und hybride Ansätze immer wichtiger werden. Eine moderne Infrastruktur spielt auch bei der Attraktivität als Arbeitgeber eine wichtige Rolle: «Wir möchten Lösungen mit Wert anbieten und Trends setzen. Wir wollen aber auch ein attraktiver Arbeitgeber sein. Deshalb setzen wir uns mit moderner Servicearchitektur und modernen Technologien aktiv auseinander», so Born auf Anfrage





