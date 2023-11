Wie funktioniert der Alltag in einem Sterbezentrum? Wie macht man das Sterben für die Bewohnenden angenehmer? Und was nehmen die Mitarbeitenden von diesem Ort mit? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Zu Gast bei Mirja Gabathuler ist Sascha Britsko. Sie ist Redaktorin im Ressort Zürich des «Tages-Anzeigers».Sie möchten oder können die Episode gerade nicht hören? Dann können Sie hier die Zusammenfassung nachlesen:

In dieser Folge des Podcasts «Apropos» geht es um das Sterbezentrum Lighthouse in Zürich, in dem todkranke Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet werden. Das Hospiz bietet Platz für bis zu 28 Bewohnerinnen und Bewohner, die grösstenteils zwischen 50 und 70 Jahren alt sind und an Krebs- oder Folgeerkrankungen leiden. Derzeit ist die Einrichtung nicht vollständig belegt.

Der Arbeitsalltag im Sterbehospiz ist anspruchsvoll und erfordert von den Mitarbeitenden Einfühlungsvermögen, um den individuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Doris Pfister, eine 55-jährige Pflegerin, arbeitet seit acht Jahren im Lighthouse. Sie hat sich bewusst für diese Arbeit entschieden, da sie es als Privileg empfindet, Menschen in ihren letzten Augenblicken beizustehen. Doris teilt einige der Herausforderungen ihrer Arbeit. Etwa das Aushalten von Situationen, in denen sie zwar weiss, was für die Bewohnenden besser wäre, aber deren Wünsche respektieren muss.

