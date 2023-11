Selbstbestimmt sterben: Besuch im Lighthouse Zürich, wo das Leben mit dem Tod Alltag ist

Nirgends ist der Kreislauf des Lebens sichtbarer als hier, in einem Innenhof im Zürcher Kreis 4: Da unten fängt das Leben an, hier oben hört es auf.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFLUZERN: «Mein Requiem wirft einen versöhnlichen Blick auf den Tod» - Regionaljournal ZentralschweizDer 31-jährige Obwaldner Komponist Joël von Moos hat das erste schweizerdeutsche Requiem geschrieben. An Allerheiligen wird seine «Totämäss» in Luzern erstmals aufgeführt. Dabei verbindet er entsprechend seinen Wurzeln klassische Musik mit Jodel.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen ⮕

SRFLUZERN: «Mein Requiem wirft einen versöhnlichen Blick auf den Tod» - Regionaljournal ZentralschweizDer 31-jährige Obwaldner Komponist Joël von Moos hat das erste schweizerdeutsche Requiem geschrieben. An Allerheiligen wird seine «Totämäss» in Luzern erstmals aufgeführt. Dabei verbindet er entsprechend seinen Wurzeln klassische Musik mit Jodel.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen ⮕

20MIN: Tod von Matthew Perry: «Friends»-Kollegen gedenken dem SchauspielerNach dem Tod des 54-Jährigen gedenken ihm seine Schauspiel-Kollegen auf sozialen Netzwerken. Der Haupt-Cast von Friends hat eine gemeinsame Erklärung herausgegeben.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Erweiterter Suizid: Wenn Unschuldige mit in den Tod gerissen werdenErweiterter Suizid ist eine tragische Todesursache. Oft verbirgt sich neben Welthass jedoch noch etwas anderes dahinter.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Matthew Perry: Jetzt äussert sich seine Ex-Verlobte zu TodDer plötzliche Tod von Matthew Perry hat Freunde, Fans und Kollegen erschüttert. Auch seine Ex-Verlobte Molly Hurwitz hat sich geäussert.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Matthew Perry: Einsamer Tod – sein grösster Wunsch blieb unerfüllt«Friends»-Star Matthew Perry wünschte sich sehnlichst eine Frau und Kinder, so ein Bekannter.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕