Sammeln, Bewahren und Vermitteln

«Der Gärtnerberuf, insbesondere jener eines Staudengärtners oder -gärtnerin, wird mit den Klimaveränderungen und der Abnahme des Wissens über die Natur und den Garten immer wichtiger. Er bietet die Möglichkeit, praxisbezogen in der Natur und der Kulturstätte Garten gleichsam zu arbeiten. Er kann Einstieg und wichtige Grundlage sein, um im weiteren Berufsleben darauf aufzubauen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Flutschutztore bewahren Venedig vor dem HochwasserAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Flutschutztore bewahren Venedig vor aussergewöhnlichem HochwasserDie 2020 für einen zehnstelligen Betrag erbaute Flutschutzanlage schützte die Lagunenstadt Venedig in der Nacht zum Dienstag davor, überflutet zu werden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Ein geduldiger Zuhörer, der nicht kritisiert: In der Wiler Stadtbibliothek gibt es neu einen LesehundStudien beweisen es: Hunde unterstützen Kinder und Jugendliche bei diversen Blockaden sowie Handicaps und dienen der Leseförderung. In der Stadtbibliothek Wil ist neuerdings einmal monatlich ein Lesehund zu Gast.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Beziehungsdrama der Schweiz und der EUDie beiden Bundeshausredaktoren von SRF leuchten auf dramaturgisch und journalistisch hervorragende Weise ein wichtiges Stück der jüngeren Schweizer Geschichte aus.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕