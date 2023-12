Das Endocannabinoid-System und Hauterkrankungen

Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers. Sie stellt die wichtigste Barriere zum Schutz vor Umwelteinflüssen und Mikroorganismen dar. Sowohl die lokale Immunabwehr auf der Haut, als auch Sinneseindrücke wie Hitze oder Schmerz, werden maßgeblich über das Endocannabinoid-System reguliert. Ebenso geht der aktuelle Stand der Forschung davon aus, dass Dysbalancen im Endocannabinoid-System der Haut auch an zahlreichen Hauterkrankungen beteiligt sind.

Das Verständnis von diesem Wechselspiel zwischen endogenen Cannabinoiden und molekularbiologischen Prozessen in der Haut, könnte neue Behandlungsoptionen für Hauterkrankungen eröffnen.Es gibt mittlerweile mehrere Studien, die belegen, dass die klassischen Cannabinoidrezeptoren, also der CB1- und der CB2-Rezeptor, an zahlreichen molekularbiologischen Prozessen in der Haut beteiligt sind. Dies ist sowohl durch Untersuchungen an menschlichen Gewebeproben bekannt, als auch durch Beobachtungen an Zellkulturen. Eine häufig auftretenden Hauterkrankung ist etwa Schuppenflechte, auch als Psoriasis bekann





