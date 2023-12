Verzicht auf Pflanzenschutzmittel beeinträchtigt Wirtschaftlichkeit im Rapsanbau

Im Projekt PestiRed versuchen Schweizer Ackerbaubetriebe, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu reduzieren. Anhand der Daten der ersten zwei Erntejahre 2020 und 2021 haben Forschende von Agroscope untersucht, ob der Anbau von Weizen und Raps trotz PSM-Verzicht wirtschaftlich sein kann. Beim Rapsanbau reduzierte der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel die Wirtschaftlichkeit pro Parzelle um durchschnittlich 34 Prozent.





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bodenimpfung mit Mykorrhiza-Pilzen kann Ertrag steigernWenn Pilze den Ertrag steigern - Eine Impfung gegen kranke Äcker: Den Boden mit Mykorrhiza-Pilzen zu impfen kann helfen, den Ertrag ohne zusätzliche Düngung und Pflanzenschutzmittel zu halten oder gar zu verbessern. Das zeigte die Arbeit eines…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Epson erreicht Ziel für erneuerbare Energie in EuropaEpson hat sein Ziel erreicht, ausschließlich Strom aus zu 100 Prozent erneuerbaren Quellen zu nutzen. Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt die Fortschritte des Unternehmens auf dem Weg zu CO2-Negativität und Verzicht auf nicht-erneuerbare Bodenschätze.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Hanfkalk-Haus in Island fertiggestelltEin Haus aus Hanfkalk wurde im nordischen Inselstaat Island fertiggestellt. Es ist das erste seiner Art in Island.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

ALULA WIRD MIT DEM ERSTEN ALULA-FALKEN-CUP-TURNIER ALS ERSTE HEIMAT FÜR HISTORISCHEN SPORT IN SAUDI...Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - - In KSA ansässige und internationale Falkner werden vom 28. Dezember bis zum 5. Januar im AlUla Mughayra Heritage Sports Village um ein...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

So erging es Schweizer Ex-Häftlingen nach der FreilassungMit Brian Keller ist der wohl berühmteste Häftling der Schweiz freigekommen. Die erste Zeit draussen ist für viele nicht einfach – zwei Ex-Häftlinge erzählen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Gruppe F: PSG weiter – Milan-Sieg nützt nur bedingtPSG wandte das erste Scheitern in der Gruppenphase der Champions League seit 2011 nicht ohne zu zittern ab. In einer hochattraktiven Partie in Dortmund war das Resultat noch das langweiligste.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »