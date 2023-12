Gruppe F: PSG weiter – Milan-Sieg nützt nur bedingt PSG wandte das erste Scheitern in der Gruppenphase der Champions League seit 2011 nicht ohne zu zittern ab. In einer hochattraktiven Partie in Dortmund war das Resultat noch das langweiligste. Karim Adeyemi traf für die Borussen (51.), nur 5 Minuten später glich der erst 17-jährige Warren Zaïre-Emery mit einem verwerteten Abpraller für die Pariser aus. PSG hatte vor allem in der 1. Halbzeit einen Hochkaräter nach dem anderen liegengelassen.

Doch auch das bereits qualifizierte Dortmund kam zu zahlreichen Chancen. Das Remis reichte den Franzosen, weil im Parallelspiel nicht Newcastle gewann. 01:05 Video Unfassbare PSG-Doppelchance: Erst verpasst Lee, dann Mbappé Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden. In einer ebenfalls animierten Partie in Newcastle setzten sich die Gäste dank einer starken Schlussphase durch. Christian Pulisic traf nach einer Stunde aus dem Nichts zum 1:1-Ausgleic





Gruppe C: Italien zittert sich an die EMGezittert aber nicht gefallen: Der amtierende Europameister Italien müht sich mit einem 0:0 gegen die Ukraine an die EURO2024. Auch Tschechien und Slowenien sind 2024 in Deutschland dabei. srffussball Euro2024Qualifiers

SC Bern feiert klaren 4:0-Sieg nach Debakel in DavosDie Berner reagieren auf das Debakel in Davos und feiern in einem an Emotionen und Torchancen armen Spiel einen klaren 4:0-Sieg. Benjamin Baumgartner erzielt drei Tore.

Israel will bis zum «totalen Sieg» kämpfen – Die Nacht im ÜberblickAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Schweiz trifft bei Euro 2024 auf Ungarn, Schottland und DeutschlandDie Schweiz trifft bei der Euro 2024 in der Gruppe A auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Der Glücksgriff in der Gruppe löst bei Trainer Murat Yakin viel Zuversicht aus. Die Deutschen freuen sich mit gemischten Gefühlen auf Captain Granit Xhaka.

Markus Theunert: «Die Zugehörigkeit zur Gruppe der ‹richtigen Jungs› ist wichtiger als die Treue zu sich selber. Das ist das Urdrama»«Sex wollen darfst du als Mann immer. Aber getröstet werden, da musst du aufpassen.» Markus Theunert von maennerch will den Durchschnittsmann davon überzeugen, sich zu emanzipieren. Im Gespräch mit dav_huz erklärt er, wieso das bisher kaum gelingt.

Serbien kommt zur EM-Premiere – Portugal mit perfekter KampagneSerbien sichert sich am letzten Spieltag der EM-Quali-Gruppe G dank einem 2:2-Remis gegen Bulgarien die erstmalige EURO-Teilnahme. srffussball srfsport

