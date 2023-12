Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) in der Aktienanalyse

Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) - auf englisch price-earnings-ratio oder P/E - ist in der Aktienanalyse eine bewertungstechnische Kennzahl, bei welcher der Börsenkurs einer Aktie dem Gewinn je Aktie gegenübergestellt wird. Es drückt aus, wie oft der Gewinn im aktuellen Kurs enthalten ist. Dazu wird der Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie dividiert. Je höher dabei das KGV, desto länger dauert es, bis der Gewinn den aktuellen Kurs wieder eingespielt hat.

Value-Investoren bevorzugen deshalb Aktien mit einem tiefen KGV von unter 15 und einer soliden Dividende, während technologie- und generell wachstumsaffine Investoren ein hohes KGV in Kauf nehmen. Dies, weil durch das hohe, in Aussicht gestellte Gewinnwachstum das aktuell hohe KGV im Laufe der Zeit deutlich schneller sinken sollte als bei Value-Aktien.beläuft sich das KGV mittlerweile nur noch auf 37 für das kommende Geschäftsjahr, nachdem sich der Aktienkurs in den letzten zwei Jahren von 150 Franken auf 63,40 Franken mehr als halbiert hat





