Uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud en Portugal

El Ministerio de Sanidad impondrá desde el miércoles el uso obligatorio de las mascarillas en los hospitales y centros de salud ante la escalada de contagios de gripe, según ha adelantado este lunes por la tarde Efe y ha confirmado a EL PAÍS el departamento que dirige Mónica García. Unas horas antes, por la mañana, la mayoría de las comunidades autónomas se había opuesto a la medida en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario, y había optado por la recomendación.

Solo seis habían decidido aplicarla hasta ahora. Sanidad no ha esperado las 48 horas que había dado a las autonomías para presentar alegaciones a una propuesta que esta mañana ha realizado el propio departamento. El ministerio ha explicado que tomará una declaración de actuaciones coordinadas para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantad





