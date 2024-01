Os desafios do uso do ChatGPT Plus na vida pessoal

Recentemente eu me rendi ao uso do ChatGPT Plus (aquele de R$ 99) na minha vida pessoal. Como profissional que atuou a vida toda no universo da IA — mesmo antes dela “hitar” — e que viu o seu diploma de especialização em machine learning de 2021 praticamente ficar obsoleto 2 anos mais tarde... Decidi explorar um pouco mais o quão prontas de fato essas ferramentas estão para serem utilizadas pela grande massa.

Infelizmente, o que vi não foi o melhor dos mundos, mas o que eu já estava esperando: o aprendizado e reprodução de padrões sociais preconceituosos de maneira geral, desde o racismo à desigualdade de gênero. Vamos por partes: uma vez que você é assinante do ChatGPT Plus, além do já conhecidíssimo ChatGPT você também ganha acesso ao Dall-E, que é um programa de inteligência artificial que usa o GPT para criar imagens a partir de descrições textuais





