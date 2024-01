Governo Federal quer regra única sobre uso de câmeras corporais pelas polícias de todo país

As câmeras que gravam abordagens policiais podem passar a ter uma regulamentação nacional, em vez de ficarem sujeitas a regras diversas em cada estado brasileiro. As câmeras corporais já são usadas em pelo menos cinco estados e estão sendo implantadas em outros sete. O objetivo é registrar a rotina do policial, ajudar na produção de provas e até coibir atitudes como a de um policial que cobriu a câmera com a mão.





Governo federal gastou R$ 26,8 milhões em reformas e mobiliário para Palácios em 2023Levantamento do Estadão mostra que o governo gastou R$ 26,8 milhões com reformas, compra de novos móveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do

Salários da Polícia Federal chegarão a R$ 41 mil após acordo com governo LulaReajuste foi dado a delegados e agentes da PF e da PRF, servidores administrativos das polícias ficaram sem aumento

Polícia Federal deflagra operação contra grupo suspeito de desviar produtos químicos para produção de drogasA Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de desviar produtos químicos para a produção de drogas. Um dos alvos da operação é o influenciador fitness Renato Cariani. A investigação foi feita em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal.

Brasil cria Comitê Nacional de Cibersegurança e gera tensão entre Polícia Federal e GSIA criação do Comitê Nacional de Cibersegurança no Brasil pode reacender a tensão entre a Polícia Federal e o GSI da Presidência da República. O comitê terá a responsabilidade de aperfeiçoar a segurança cibernética do país e desenvolver a educação nessa área.

Chefe de milícia mais procurado do Rio de Janeiro se entrega à Polícia FederalLuiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, é o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e estava foragido desde 2018. Ele se entregou à Polícia Federal durante uma operação conjunta com a Secretaria de Segurança. Zinho possui 12 mandados de prisão por diferentes crimes.

Miliciano mais procurado do Rio de Janeiro se entrega à Polícia FederalLuís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, se entregou à Polícia Federal na véspera de Natal. A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha deixado alguém em seu lugar para comandar a quadrilha.

