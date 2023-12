Carlos Cuerpo assumirá o Ministério da Economia após a saída de Nadia Calviño

Carlos Cuerpo (Badajoz, 43 anos) assumirá o Ministério da Economia após a saída de Nadia Calviño para o Banco Europeu de Investimento (BEI). Ele terá que substituir a figura mais solvente do governo. Ele tem conhecimento técnico e experiência. E acumula uma longa trajetória em cargos administrativos: é técnico comercial e economista do Estado, doutor em Economia, trabalhou na Comissão Europeia e na Autoridade Fiscal (Airef) quando era presidida por José Luis Escrivá.

Atualmente, ele era o secretário-geral do Tesouro, responsável pelas emissões de dívida e pela regulação financeira. De temperamento moderado, ele é um homem de confiança de Calviño, foi indicado por ela e trará um perfil mais técnico para um governo muito político. Ele também será um apoio fundamental para a nova vice-presidente primeira, María Jesús Montero, e presidirá a comissão delegada de Assuntos Econômicos, o órgão onde são discutidas as políticas econômicas do governo





