Descoberta de petróleo impulsiona economia da Guiana

Realidade econômica do isolado país sul-americano mudou em 2015, quando enorme reserva de petróleo foi descoberta em seu mar territorial, contestado por Caracas. Único país a falar inglês na região e com traços culturais mais próximos das nações do Mar do Caribe do que com os vizinhos por terra, o país era, até pouco tempo, um dos mais pobres do continente e tinha uma presença discreta.

Quando a Exxon Mobil descobriu uma enorme reserva inexplorada de petróleo em águas territoriais do país em 2015, na chamada Margem Equatorial, a Guiana tinha o segundo pior PIB per capita do continente, à frente apenas da Bolívia, país com uma população mais de 12 vezes maior. Os estimados 11 bilhões de barris de petróleo do Bloco Stabroek provocaram a maior arrancada econômica do mundo. Com o "ouro negro", a economia quadruplicou nos últimos cinco anos, fazendo o país ultrapassar o PIB per capita do Brasil ainda em 2021. A Guiana alcançou a segunda posição no ranking de riqueza por habitante em 2022, ficando atrás apenas do Uruguai, de acordo com dados do Banco Mundial





