Ultraliberal Javier Milei é eleito presidente da Argentina e anuncia medidas para enfrentar a crise econômica

'Destruir' a inflação e privatizar: o ultraliberal Javier Milei, eleito presidente da Argentina com uma vitória contundente, começou nesta segunda-feira (20) a definir suas primeiras medidas de governo para enfrentar a crise econômica. A inflação elevada, de mais de 140% ao ano, será uma longa luta que exigirá 'entre 18 e 24 meses para destruí-la e levá-la aos níveis internacionais mais baixos', disse ele em declarações a rádios.

Seu primeiro passo será empreender uma forte reforma do Estado que incluirá privatizações, afirmou.'Tudo o que puder estar nas mãos do setor privado vai ficar nas mãos do setor privado', declarou, e apontou entre as empresas a serem privatizadas a petrolífera YPF e os veículos de comunicação estatais. 'Vamos começar primeiro pela reforma do Estado, colocar em caixa as contas públicas muito rapidamente', acrescentou.Transição Milei será empossado na Presidência em 10 de dezembro para um mandato de quatro anos, uma cerimônia para a qual já convidou o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonar





