Aumento nas temperaturas pode intensificar dores de cabeça

O aumento nas temperaturas pode intensificar as dores de cabeça, principalmente devido à desidratação. Outros fatores ambientais, como umidade do ar e pressão arterial, também podem influenciar no aparecimento dos incômodos. É recomendado evitar a exposição solar excessiva, beber água adequadamente e resfriar a cabeça com compressas de água fria para aliviar os sintomas das crises. O uso indiscriminado de analgésicos e anti-inflamatórios pode piorar os sintomas.





