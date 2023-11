Javier Milei é eleito presidente da Argentina

(19/11) como um “milagre”, com 55,7% dos votos contra 44,3% do partido governista representado por Sergio Massa, com 99% da contagem concluída. “Obrigado à equipe que trabalha há dois anos para transformar a Argentina e realizar o milagre de ter um presidente liberal-libertário”, disse Milei no discurso após a vitória.

Sem ter experiência governamental, o presidente eleito sagrou-se vencedor como líder de um novo partido chamado La Libertad Avanza, que inclui vários "forasteiros" — como ele próprio diz — e prevaleceu sobre a força que dominou a política argentina durante décadas: o peronismo. Como Milei conseguiu essa ascensão vertiginosa ao topo do poder em seu país? Existem pelo menos três fatores que explicam esse sucesso.O que é a ideologia libertária que Javier Milei, presidente eleito na Argentina, diz seguirA Argentina atravessa uma grave situação econômica e social. Duas em cada cinco pessoas vivem na pobreza e a taxa de inflação anual atingiu 143% em outubr





