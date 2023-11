Presidente eleito da Argentina anuncia integrantes do primeiro escalão de seu governo

O presidente eleito da Argentina, o ultradireitista Javier Milei, começou nesta segunda-feira 20 a anunciar os integrantes do primeiro escalão de seu governo, a se iniciar em 10 de dezembro. Milei diz que seu gabinete terá apenas oito ministérios: Economia, Relações Exteriores, Infraestrutura, Segurança, Interior, Defesa, Justiça e Capital Humano (neste estariam inclusos Desenvolvimento Social, Saúde, Trabalho e Educação). Para o Ministério do Capital Humano, a escolhida será Sandra Petovello.

Já a definição sobre os chefes da Defesa e da Segurança deve ficar a cargo da vice-presidenta eleita, Victoria Villarruel, uma negacionista do horror da ditadura argentina. Na semana passada, Villarruel criticou o memorial da antiga Esma, onde funcionou o maior centro de detenção clandestina e tortura da ditadura de 1976 a 1983. Ela também alegou que “a área dos direitos humanos tem sido um verdadeiro buraco negro para a entrega de subsídios, bens do Estado e indenizações”. Pela Esma passaram 5 mil dos 30 mil presos desaparecidos no regime milita





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sergio Massa: “La segunda vuelta es ‘Milei sí o Milei no”El candidato peronista a la presidencia de Argentina anuncia un plan de estabilización en caso de ganar las elecciones, explica sus diferencias con el kirchnerismo y alerta sobre la violencia y los desequilibrios de su rival ultra

Fonte: elpais_brasil - 🏆 19. / 23,4375 Consulte Mais informação »

20º BPM e Segurança Presente realizam reunião de planejamento de ações de segurança em NilópolisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Elecciones en Argentina: la primera vuelta de las presidenciales, en vivo | 35 millones de personas están llamadas a las urnasLos votantes elegirán al próximo presidente este domingo entre Milei, Massa, Bullrich, Schiaretti y Bregman

Fonte: elpais_brasil - 🏆 19. / 23,4375 Consulte Mais informação »

Elecciones en Argentina: la primera vuelta de las presidenciales, en vivoLos votantes elegirán al próximo presidente este domingo entre Milei, Massa, Bullrich, Schiaretti y Bregman

Fonte: elpais_brasil - 🏆 19. / 23,4375 Consulte Mais informação »

‘Como presidente, não os decepcionarei’, diz Massa; Milei já ‘pisca’ para eleitore ...O peronista e o ultradireitista disputarão o segundo turno na Argentina, em 19 de novembro

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Massa ou Milei, 3 fatores que determinarão quem será o novo presidenteAnalistas dizem que é difícil de prever quem vai ganhar o segundo turno da eleição argentina.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »