Rio teve 5 raios por minuto em tempestade do fim de semana: número é ‘extremamente alto’, diz especialista do Inpe No sábado, foram 1.255 descargas elétricas em apenas quatro horas.

Segundo cientista, temporais ainda piores poderão ocorrer nos próximos mesesRaio cruza o céu na Zona Sul do Rio: cinco raios a cada minuto foram registros em quatro horas no sábado — Foto: Custódio Coimbra/Agência O Globo Se não bastasse a temperatura recorde, um número extraordinariamente alto de raios no fim de semana fez deste novembro um dos períodos de clima mais anômalo e extremo da história da cidade do Rio de Janeiro. Na noite de sábado passado, enquanto fãs de Taylor Swift decepcionados pelo cancelamento do show e atormentados pelo calor, deixavam o Engenhão, cinco raios caíam a cada minuto na cidade. No domingo, um Guia de turismo morre ao ser atingido por um raio durante trilha na Pedra da Gávea; corpo será velado nesta terça-feiraCom isso, 2023, que ainda não acabou, já iguala 2013 como o ano com o maior número de mortes por raio da cidad





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governador do Rio se reunirá com Lira e Pacheco para tratar dos ataques no RioGovernador Claudio Castro defende o endurecimento da lei contra o terrorismo, em resposta ao incêndio de 35 ônibus por milicianos

Fonte: o_antagonista - 🏆 13. / 52,36 Consulte Mais informação »

Vídeo: carro pega fogo e causa transtorno na Avenida Rio Branco, no Centro do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Risco de inundação provoca fechamento de comportas em cidade de Santa CatarinaTaió, Laurentino, Rio do Oeste e Rio do Sul estão sob estado de calamidade pública

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Como é o gelo superiônico, que resiste a temperaturas e pressões extremamente altasÉ notavelmente diferente e, segundo os cientistas, pode ser uma das formas mais comuns de água no Universo

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Nadja Haddad sobre dinheiro: 'Já fui mais 'mão de vaca', mas eu continuo sendo extremamente econômica'Apresentadora fala sobre as despesas que mais dão dó e também os gastos que lhe trazem prazer e satisfação na vida

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Ana Paula Padrão desabafa após acidente do marido: 'Me sinto extremamente vulnerável'Gustavo Diament se recupera de um grave acidente; ao tentar fugir de um assalto, ele caiu em uma vala de 7 metros

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »