Javier Milei é eleito presidente da Argentina

Javier Milei, representante da coalizão A Liberdade Avança, definiu sua surpreendente vitória nas eleições primárias do país em agosto. Aquele seria o primeiro passo da trajetória que levou à sua eleição neste domingo (19/11). O peronista Sergio Massa reconheceu a derrota pouco depois das 20h, mesmo antes das autoridades eleitorais divulgarem os resultados oficiais. Milei será o 12º presidente em 40 anos de democracia na Argentina, sucedendo o peronista Alberto Fernández.

O ultraliberal assume a Casa Rosada em 10 dezembro. Parlamentar desde 2021, economista e amante de cachorros, Milei se tornou um fenômeno político polêmico na Argentina nos anos recentes, com propostas como a





