Presidente eleito argentino, Javier Milei, promete reconstrução do país

Em seu discurso, Milei declarou que sua eleição representa um 'basta ao modelo empobrecedor da casta', como se refere às elites políticas que comandam a Argentina desde a redemocratização. O presidente eleito argentino, Javier Milei, em segundo discurso, feito a apoiadores na rua, após a vitória na eleição, fez seu primeiro pronunciamento no Hotel Libertador, no centro de Buenos Aires, dizendo que 'hoje começa a reconstrução da Argentina'.

Obrigado a todos os que ajudaram para conseguir o milagre de ter um presidente liberal e libertário. Hoje começa o fim da decadência argentina... hoje termina o modelo do Estado empobrecedor. Em seu discurso, Milei declarou que sua eleição representa um 'basta ao modelo empobrecedor da casta', como se refere às elites políticas que comandam a Argentina desde a redemocratização. Hoje voltamos a abraçar o modelo da liberdade para voltar a ser uma potência mundial. Todos os que quiserem se unir a nova Argentina serão bem-vindos





