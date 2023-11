Maior conglomerado de comunicação do Brasil promove campanha para marcar o mês da Consciência Negra

Um rápido exercício de análise da mídia privado-comercial brasileira permite afirmar que, em comparação com décadas anteriores, há atualmente tanto uma maior presença de profissionais negros(as) em espaços de visibilidade quanto uma maior repercussão – ao menos quantitativa – de temáticas vinculadas a questões raciais. Tomemos como exemplo o maior conglomerado de comunicação do país.

Em novembro do ano passado, o Grupo Globo anunciou uma campanha que envolveu iniciativas em algumas das suas empresas subsidiárias. De acordo com a empresa, “a campanha foi pensada e desenvolvida a partir da soma de forças criativas de contadores de história negros e negras do Entretenimento e de Marca e Comunicação”. No mesmo texto, o Grupo Globo afirma que “os canais TV Globo, GNT, Multishow, Canal Bis, Canal OFF e Futura, e o Globoplay, também prepararam conteúdos especiais para marcar o mês da Consciência Negra, que tem um marco de celebração no dia 20, relembrando a data da morte de Zumbi dos Palmares”





