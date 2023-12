Tributária: aprovação é 'maturidade' da política para lidar com divergências, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à TV Globo neste sábado (16) que a aprovação da reforma tributária pela Câmara nesta sexta-feira (15) demonstra 'maturidade' da classe política para lidar com as divergências ideológicas no Congresso. Lula deu a declaração depois de participar da cerimônia de assinatura de contrato para a construção de habitações populares em Itaquera, Zona Leste de São Paulo.

Concluída a votação no Congresso Nacional, a reforma tributária vai para promulgação, e será incorporada à Constituição. Entre os principais pontos, estão a criação do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA); a definição de uma cesta básica nacional isenta de impostos; e a instituição do Imposto Seletivo, chamado de 'imposto do pecado' (veja mais detalhes aqui). 'Essa semana foi uma demonstração de que é possível a gente fazer política com a diversidade, conseguindo aprovar as coisas de interesse do paí





