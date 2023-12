Podemos inicia sua corrida solo para as eleições europeias com Irene Montero como candidata

Era um segredo aberto, mas o Podemos formalmente deu início neste sábado à sua corrida solo para as eleições europeias de 9 de junho, com a figura de Irene Montero como principal aposta. Em um evento no Palácio da Imprensa de Madri, que começou com ironia ao ritmo da música El Muerto vivo, de Peret, e seu refrão 'não estava morto, estava festejando', o partido de Ione Belarra voltou a focar na ex-ministra da Igualdade.

Ela é a base de toda a estratégia de rearmamento em um momento extremamente complicado para o partido, menos de duas semanas depois de oficializar sua ruptura com Sumar, depois de ter ficado fora do governo e com a estrutura territorial enfraquecida. A secretária-geral propôs sua número dois como candidata, que agora deverá passar por um processo de primárias. 'Hoje quero pedir a Irene Montero que, se assim decidir a militância, seja nossa candidata.





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Alexandre Correa cita medos após agredir Ana Hickmann: 'Ficar sem ela, e de ser preso'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

O que é linguagem de programação e como ela funciona?Uma linguagem de programação é basicamente uma forma de comunicação entre o humano e a máquina. Ela é utilizada de forma a instruir o programa de computador, site de internet, aplicativo de celular e até os modelos mais modernos de TVs.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Ela fazia triatlo e um dia acordou sem enxergar: era doença raraEla fazia triatlo e um dia acordou sem enxergar ➡️ Evelyn Figueiredo foi diagnosticada com a síndrome de Arnold-Chiari, uma condição rara que ocorre devido a uma malformação que atinge o sistema nervoso central

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

'Não podemos falar tudo': os brutais relatos dos sequestrados pelo HamasO grupo terrorista Hamas libertou 110 israelenses que foram sequestrados no ataque de 7 de outubro. Aos poucos, os relatos deles sobre os horrores no cativeiro chegam ao público em Israel.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Sem estudar a África, não podemos entender a HumanidadeUm dos principais investigadores do passado da África no mundo, Akin Ogundiran, que leciona nos EUA, diz que tudo o que moldou o ser humano ocorreu primeiro no continente

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

'Jesus obrigaria uma mulher a viver sendo traída e apanhando?': a advogada católica que encerrou relação abusiva apesar de oposição de família religiosaO medo deu lugar ao alívio quando Maria finalmente conseguiu colocar um ponto final em seu casamento e em um cotidiano de 'Era como uma prisão sem grades', conta ela à BBC News Brasil, sobre o relacionamento que durou 15 anos com o homem que a fez comer dinheiro na frente dos filhos, a Maria, que prefere usar um nome fictício para proteger os filhos, tinha 30 anos quando conseguiu reunir forças para interromper os abusos que sofria e enfrentar sozinha as consequências do divórcio. Ela teve de encarar a forte oposição de familiares, incluindo a mãe, e até de integrantes da comunidade da Igreja Católica que frequentava. Todos eram contra a separação. 'Em 2007, esperei minha mãe viajar para me separar. Depois que ela voltou, não aceitava o término e ficou brava comigo por muito tempo', conta a advogada, atualmente com 46 anos

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »