Macron e Lula trocam críticas sobre acordo comercial durante a COP28

O presidente francês Emmanuel Macron e o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva trocaram críticas sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia durante a COP28. Macron afirmou que o acordo é antiquado e contraditório com as políticas ambientais dos dois países. Lula, por sua vez, disse que os países ricos não querem fazer concessões. Os dois líderes aguardam o resultado das negociações na sexta-feira.





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Amorim repete narrativa do Hamas em conferência internacionalAssessor de Lula ataca Israel em evento liderado por Emmanuel Macron em Paris

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Lula e Macron se encontram antes de declarações contra acordo Mercosul-UELula e Macron se encontraram minutos antes de o presidente francês fazer declarações contra acordo Mercosul-UE em coletiva de imprensa. As declarações de Macron foram dadas poucos minutos depois de o francês se encontrar com Lula — e são um forte revés para o presidente brasileiro, um dos principais defensores do tratado.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Tensões envolvendo fundo climático para países pobres podem sinalizar embates na COP28Reunião iniciará dia 30, em Dubai

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Tensões envolvendo fundo climático para países pobres podem sinalizar embates na COP28Os Estados Unidos e diversos países em desenvolvimento não estão de acordo com o projeto do fundo, que será enviado para os líderes globais na conferência climática

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

COP28: o que é e por que importa para o futuro do planetaA realização da COP28 em Dubai é controversa porque os Emirados Árabes Unidos são uma das 10 maiores nações produtoras de petróleo do mundo.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

“Em vez de ficar apenas no discurso”, Brasil quer liderar negociações na COP28Evento será realizado a partir de 1º de dezembro nos Emirados Árabes; Brasil vai sediar a conferência de 2025

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »