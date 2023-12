Reforma tributária é aprovada pela Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos nesta sexta-feira 15 a reforma tributária. Agora, a matéria segue para promulgação. No primeiro turno, foram 371 votos favoráveis e 121 contrários. No segundo, o placar foi de 365 a 118. A reforma foi aprovada por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição. A principal mudança é a adoção de um novo sistema de cobrança dos impostos, aglutinados aos preços de produtos e serviços consumidos pela população.

Elaborada a partir de uma proposta do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), a reforma tributária era descrita como uma prioridade na agenda econômica deste ano, tanto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), quanto pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A discussão sobre o tema ocorre há pelo menos 30 anos no Brasil. A reforma cria o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que, na prática, unirá cinco imposto





Reforma tributária é aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados
Os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno no fim da tarde. Agora, o texto precisa ser aprovado em segundo turno para ser sancionado — os deputados pretendem votar ainda nesta noite.

Câmara dos Deputados aprova texto final da reforma tributária após 30 anos
A Câmara dos Deputados aprovou, em votação histórica, o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, sendo a primeira grande mudança no sistema tributário brasileiro desde o fim da ditadura militar.

Câmara aprova a reforma tributária em sessão históricaDepois de 30 anos de discussões no Congresso e nos sucessivos governos, a conclusão da reforma tributária foi encaminhada nesta sexta-feira (15) na Câmara. Os deputados aprovaram em primeiro turno e segundo turno o texto — que já havia passado pela própria Câmara, foi modificado pelo Senado e voltou para análise da Câmara. Agora, concluída a votação, a reforma vai para promulgação, ato que tornará o texto parte da Constituição. Entre os principais pontos da reforma estão a criação do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA); de uma cesta básica nacional, isenta de impostos; e do Imposto Seletivo, chamado de "imposto do pecado". (veja lista completa abaixo).

Câmara aprova a reforma tributária; texto segue para promulgaçãoProposta prevê a unificação de cinco impostos nacionais a partir de 2033; entre 2026 e 2032, haverá um período de transição do modelo tributário atual para o aprovado pelo Congresso

Reforma tributária é aprovada em primeiro turno de votação
No segundo turno, foram 365 votos a favor e 118 contrários; texto deve ser promulgado na próxima semana. Deputados da base comemoram aprovação do texto-base da PEC da reforma tributária em primeiro turno de votação. Era necessário o apoio de ao menos 308 deputados para aprovar a reforma, discutida pelo parlamento brasileiro há mais de três décadas. A mudança histórica simplificará o sistema de impostos, unificando e facilitando a cobrança de tributos. Em uma vitória dos partidos de oposição, os deputados rejeitaram que o Imposto Seletivo incida sobre a compra de armas e munição privada. Durante a sessão de votação, houve protestos do partido Novo e de outros integrantes da oposição, de que não houve tempo para analisar a proposta. O presidente da Câmara, Imposto sobre armas e munições No segundo turno, apenas a oposição propôs emendas para alterar o texto.

