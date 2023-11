Eleição presidencial na Argentina: apoio e repúdio de políticos brasileiros

Com uma das maiores inflações do mundo, a Argentina decide neste domingo (19) qual projeto de governo e quais propostas econômicas quer para os próximos quatro anos. O segundo turno da eleição presidencial é disputado por Sergio Massa (esquerda peronista) e Javier Milei (liberal libertário), que representam projetos opostos de país. As campanhas eleitorais de ambos foram repercutidas entre políticos brasileiros, que deram declarações de apoio ou repúdio.

Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de falas, houve também movimentações de parlamentares do Brasil, que foram à Argentina no primeiro turno para demonstrar apoio, bem como de marqueteiros que ajudaram nas campanhas. Houve também cartas de apoio e publicações nas redes sociais. Confira abaixo alguns desses casos. Lula Presidente do Brasil, Lula é amigo do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que, com apoio de sua vice, Cristina Kirchner, lançou a candidatura de Massa. Atualmente, os três são os maiores representantes da esquerda peronista e do kirchnerism





