Resolução da ONU prevê acompanhamento da aplicação dos termos do conflito entre Israel e Hamas

A resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) prevê um acompanhamento pela organização da aplicação dos seus termos pelos envolvidos no conflito, Israel e Hamas.

A íntegra do documento, obtido pela CNN, estabelece que "o secretário-geral apresente um relatório oral ao Conselho de Segurança sobre a aplicação da presente resolução na próxima reunião mandatada do Conselho de Segurança sobre a situação no Oriente Médio e solicita ainda ao Secretário-Geral que identifique opções para acompanhar eficazmente a aplicação desta resolução como uma questão de primeira preocupação". Fica claro que a resolução opta por diversas vezes em mencionar as crianças. Elas são citadas 13 vezes no documento. Por exemplo, quando fala que "o Direito Internacional Humanitário prevê proteção geral para as crianças" ou quando lembra das obrigações que são aplicáveis "ao abrigo do direito internacional para a proteção das crianças"

G1: Conselho de Segurança da ONU aprova resolução que prevê proteção de crianças em GazaA resolução proposta por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas ( ONU ) com relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi aprovada nesta quarta-feira (15). O texto prevê: Depois da votação, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o país rejeita a proposta, até que sejam libertados os reféns feitos pelo Hamas . O plano aprovado nesta quarta não condena Israel nem classifica nominalmente de "atos terroristas" as ações cometidas pelo grupo terrorista no mês passado. A resolução também determina os seguintes pontos: Todas as partes envolvidas na guerra entre Israel e o Hamas devem evitar privar a população de Gaza de serviços básicos e da "assistência humanitária indispensáveis à sua sobrevivência".

BBCBRASİL: Conflito Israel-Hamas: os diários de moradores de Gaza após mais de um mês de bombardeiosQuatro pessoas em Gaza registraram a vida delas, a pedido da BBC, em meio a bombardeios e mortes de entes queridos.

VEJA: Ministro da Defesa de Israel afirma que Hamas perdeu o controle da Faixa de GazaO ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza, depois de 16 anos. Durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza, contradizem uma fala anterior do premiê.

JORNALOGLOBO: Hamas acusa Israel de deturpar negociações sobre refénsO grupo terrorista Hamas acusou Israel de deturpar as negociações mediadas pelo Catar sobre a possível libertação de reféns. Segundo levantamento da AFP, 34 dos 239 reféns são menores de idade.

JORNALOGLOBO: Terrorismo ou crime de guerra: entenda por que fala de Lula sobre ações de Israel em Gaza é alvo de críticasTerrorismo ou crime de guerra: entenda por que fala de Lula sobre ações de Israel em Gaza é alvo de críticas . Clique na foto

G1: Exército de Israel encontra armas do Hamas em hospital de GazaO Exército de Israel anunciou ter encontrado armas e infraestrutura terrorista do Hamas no hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, durante uma operação militar.

