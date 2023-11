Exército de Israel encontra armas do Hamas em hospital de Gaza

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (15) ter encontrado armas e infraestrutura terrorista do Hamas no hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, durante uma operação militar que começou na noite de terça-feira (14). As tropas israelenses estabeleceram posição ao redor do complexo médico após a operação, informou um jornalista que colabora com a AFP. Os soldados interrogaram dezenas de civis antes de liberá-los, acrescentou o repórter que está no hospital.

De acordo com a ONU, o estabelecimento abriga, atualmente, 2.300 pessoas, entre pacientes, profissionais da saúde e deslocados pela ofensiva israelense no território palestino. O repórter informou que, antes de saírem do hospital, os soldados deixaram remédios, alimentos para lactantes e garrafas d'água

VEJA: Ministro da Defesa de Israel afirma que Hamas perdeu o controle da Faixa de GazaO ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza , depois de 16 anos. Durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza , contradizem uma fala anterior do premiê.

