Irã aumenta ritmo de enriquecimento de material nuclear após fim do acordo

Relatório consultado pela AFP confirma que país expandiu ritmo de enriquecimento de material nuclear após o virtual fim do acordo firmado em 2015. Arábia Saudita e Irã concordam em restabelecer laços, após negociações mediadas pela China. Segundo o informe, o Irã tinha, no dia 28 de outubro, 4.486,8 kg de urânio enriquecido estocados dentro do país, contra 3.795,5 kg em meados de agosto. Pelo acordo de 2015, o limite permitido era de 202,8 kg.

Em um outro relatório, obtido pela agência Reuters, também nesta quarta-feira, a agência ligada à chegou a 128,3 kg em outubro, 6,7 kg a mais do que o relatado em setembro — esse volume está incluído no total de material nuclear enriquecido registrado pela AIEA

