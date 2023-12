Previsões para 2024: o que esperar de acordo com o tarólogo André Mantovanni

Em 2024, os nativos de áries tendem a focar mais em si até mesmo nas relações amorosas. Eles colocarão as próprias vontades, planos e prazer em primeiro lugar, exigindo que o parceiro atenda suas demandas. Isso poderá fazer com que eles se tornem egoístas e excessivamente racionais, portanto é preciso atenção, pois o próximo ano também será um período de amadurecimento dos relacionamentos.

Quanto ao dinheiro, a confiança do ariano poderá fazer ele ir longe! 2024 promete ser um ano benéfico, que promete oportunidades únicas, contatos e trocas com pessoas diversas. É preciso apenas cuidado com falsas promessas, golpes e armadilhas financeiras. Alô, taurinos, este promete ser um ano e tanto, cheio de encontros e reencontros





Rumores sobre o Galaxy S24: moldura em titânio e lançamento em janeiro de 2024Com lançamento estipulado para janeiro de 2024, a série Galaxy S24 deve trazer várias novidades. Algumas delas foram praticamente confirmadas pela Samsung, como a presença do poderoso processador Snapdragon 8 Gen 3, enquanto outras ainda são especuladas. O TecMundo reúne aqui os principais rumores sobre o Galaxy S24, linha que também deve contar com as variantes Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra. Esses detalhes nos dão uma noção do que esperar da próxima geração do carro-chefe da Samsung. Moldura em titânio e pequenas mudanças no visual O titânio deve ser exclusivo do S24 Ultra. A Samsung tem optado por poucas alterações estéticas em sua série premium e isso deve ser mantido em 2024. Supostas imagens oficiais dos celulares vazadas pelo Windows Report no início de dezembro mostram como principal novidade a moldura em titânio no Galaxy S24 Ultra.

Impulso ao crédito: corte dos juros já chega às famílias e favorece consumo em 2024Com taxa ao consumidor no menor patamar desde setembro de 2022 e queda no endividamento das famílias, parte da indústria espera avanço em vendas

Congresso deve votar Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 nesta terçaO projeto é considerado um dos mais importantes entre os que serão analisados nesta última semana de trabalho no Legislativo em 2023

Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Indicados para o Globo de Ouro 2024 são anunciadosO Globo de Ouro anunciou os indicados para a premiação de 2024, liderada por 'Barbie' e 'Sucession'. Barbie e Sucession receberam nove indicações cada, sendo os mais indicados da premiação.

Comissão aprova LDO de 2024 com prazo para pagamento de emendasEmendas impositivas terão que ser contratadas ainda no primeiro semestre de 2024; relator manteve a meta fiscal, que é de zerar o déficit

