Congresso Nacional deve trabalhar para barrar nova medida provisória do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que governo deve editar MP nos próximos dias e parlamentares defendem envio de projeto de lei. O Congresso Nacional deve trabalhar para barrar a nova medida provisória (MP) do governo, que prevê a reoneração gradativa a folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam a partir de 2024. A MP ainda não está em vigor, mas segundo o anúncio feito nesta quinta-feira (28.

dez) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso deve ocorrer no máximo até o fim desta semana. Segundo o senador Efraim Filho, autor do projeto de lei (PL) que estende a desoneração da folha até 2027, a nova investida do governo por meio de MP contraria uma decisão recente do Congresso Nacional sobre o tema. “A edição da MP contraria uma decisão do Congresso Nacional tomada por ampla maioria em ambas as casas e certamente enfrentará resistências desde a sua largad





